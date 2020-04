Poniedziałek 27 kwietnia 2020 Następca chipów AMD Renoir wykorzysta architektury ZEN 3 i RDNA 2

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:14 Chipy AMD o nazwie kodowej Renoir to obecnie najnowsze monolityczne i energooszczędne procesory tego producenta ze zintegrowanym układem graficznym. Procesory mają powierzchnię 150mm2, są wytwarzane w 7nm procesie litograficznym i w jednym rdzeniu krzemowym zawierają rdzenie x86 ZEN 2 oraz wszystkie niezbędne kontrolery. Chipy Renoir są podstawą mobilnych procesorów Ryzen serii 4000, a jeszcze w połowie tego roku powinny trafić także do komputerów stacjonarnych w postaci CPU z podstawką AM4. Według najnowszych informacji, ich następcy otrzymają nazwę kodową Cézanne.



Chipy Cézanne będą wytwarzane w ulepszonej litografii 7nm i mają zawierać rdzenie z architekturą ZEN 3 oraz zintegrowany układ graficzny z architekturą RDNA 2. Ich debiut spodziewany jest na początku przyszłego roku, w postaci prawdopodobnie mobilnych Ryzenów serii 5000.



Ma być to odpowiedź na zapowiadane obecnie przez Intela mobile 10nm procesory Tiger Lake-U, z architekturą x86 Willow Cove i zintegrowanym IGP 12-generacji (Intel Xe).



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.