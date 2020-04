Poniedziałek 27 kwietnia 2020 Rezygnacja Apple z procesorów x86 coraz bardziej pewna

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 06:17 W sieci od pewnego czasu pojawiają się już doniesienia o tym, że Apple zamierza w przyszłości całkowicie porzucić procesory x86. Producent już od ponad 10 lat samodzielnie projektuje procesory dla swoich smartfonów iPhone oraz tabletów iPad, których produkcję zleca następnie TSMC. Takie samo rozwiązanie ma zostać przyjęte dla przyszłych generacji przenośnych i stacjonarnych komputerów MacBook oraz iMac. Apple podjęło jakiś czas temu decyzję o zaprojektowaniu przez swoich inżynierów bardziej wydajnych wersji CPU z architekturą ARM, dedykowanych właśnie dla MacBooków oraz iMaców. Mają one zastąpić stosowane dotychczas procesory od Intela.



Według najnowszych informacji pierwsze komputery Apple z autorskimi CPU trafią na rynek już w 2021 roku. Procesory ARM zaprojektowane przez Apple dla komputerów stacjonarnych i przenośnych wykorzystają rdzenie Firestorm - bardziej wydajne od rdzeni A14 dla smartfonów i tabletów. Chipy będą wytwarzane w 5nm litografii przez TSMC i mają zawierać do 12 takich rdzeni.



Do decyzji o porzuceniu CPU od Intela szefostwo Apple miało zostać skłonione nie tylko dobrymi efektami w projektowaniu własnych chipów do smartfonów i tabletów - decydujące okazały się problemy Intela z przejściem na 10nm proces litograficzny. W efekcie w Apple uznano, że lepiej będzie zaprojektować własne CPU z architekturą ARM oraz przystosować do nich system operacyjny MacOS. Pozwoli to na korzystanie z zaawansowanych procesów litograficznych od TSMC, przez co autorskie procesory Apple mają być znacznie bardziej efektywne energetycznie od chipów Intela. Inną zaletą będą oszczędności: wykorzystanie własnego działu projektowego i zamawianie chipów w TSMC ma sprawić, że cena w przeliczeniu na pojedynczy procesor będzie nawet wielokrotnie niższa, niż trzeba zapłacić za CPU Intela.







