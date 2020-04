System mesh - jak działa, kiedy stosować?

System mesh, czyli utworzona z połączenia kilku punktów dostępowych sieć WiFi, jest najlepszym rozwiązaniem nie tylko do kilkukondygnacyjnego biura, ale również do większego domu. Najlepiej sprawdzi się w przestrzeniach, w których użytkownik potrzebuje stabilnego łącza, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Sieć mesh sprawdzi się w najbardziej wymagających sytuacjach, a jej konfiguracja jest bardzo prosta



Dlaczego warto zainwestować w system mesh?

Sieć mesh poprawia nie tylko zasięg sygnału i go stabilizuje, ale też nie generuje strat przy jego transmisji na większą odległość, co często ma miejsce w przypadku korzystania z pojedynczego routera. Umieszczając dwa urządzenia w sporej od siebie odległości (na przykład na parterze i piętrze) można swobodnie poruszać się między nimi, używając internetu – tablet, telefon i laptop z łatwością wyszukają najsilniejsze połączenie i to właśnie z niego będą korzystały.

Co więcej, instalacja i konfiguracja sprzętu jest banalnie prosta – urządzenia mają domyślnie włączone odpowiednie tryby działania i mogą być kontrolowane przez aplikację mobilną FRITZ!App. A jeśli stwierdzisz, że WiFi nadal szwankuje – możesz rozbudować sieć mesh o kolejne urządzenia np https://fritzbox.com.pl/product-pol-64-FRITZ-Box-4040-F-Repeater-1750E-zestaw-MESH.html.

Jak działa system mesh?

System mesh jest siecią punktów dostępowych, które współpracują ze sobą w ramach tej samej sieci. Każdy z tych punktów jest swego rodzaju „przedłużeniem” sieci, a nie osobną siecią WiFi. Praktyczność tego rozwiązania mówi sama za siebie – mimo, że smartfon i laptop łączą się z różnymi urządzeniami, oba korzystają z tej samej sieci i otrzymują równie stabilne połączenie. Sieć mesh umożliwia również poruszanie się po całym domu czy biurze, bez potrzeby przełączania się między urządzeniami, ponieważ zostanie to wykonane automatycznie. Urządzenia, które mamy w ofercie, skonfigurujesz w kilku prostych krokach, by po chwili cieszyć się pełnią możliwości bez zakłóceń!

Pozbądź się martwych stref w swoim domu!

Sieć mesh obejmie zasięgiem cały dom – inwestując w to rozwiązanie, zniwelujesz wszystkie martwe strefy. Jeśli szukasz alternatywy dla skomplikowanych w konfiguracji wzmacniaczy lub repeaterów, system mesh spełni Twoje potrzeby. Jest to najlepszy zakup w przypadku każdego większego mieszkania i domu jednorodzinnego.

Kiedy jeszcze stosować sieć mesh?

Wszystkie firmy i biura potrzebują szybkiego, stabilnego połączenia. Kontakt z klientem, przekazywanie między sobą zadań, a nawet ich wykonywanie – do każdej z tych czynności niezbędne jest połączenie internetowe. Najwięcej korzyści w takiej sytuacji zapewni właśnie system mesh – ustawienie sprzętu w strategicznych miejscach z pewnością sprawi, że zyskasz odpowiednie warunki do sprawnego zarządzania firmą.