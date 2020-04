Wtorek 28 kwietnia 2020 AMD z obsługą DDR5, LPDDR5 i PCI-Express 5.0 w 2022 roku

Autor: Zbyszek | źródło: MyDrivers | 12:39 Według raportu portalu MyDrivers, AMD dokona zmiany obugiwanych interfejsów oraz typu pamięci RAM w 2022 roku. Nastąpi to wraz z debiutem procesorów opartych o architekturę ZEN 4, które będą wytwarzane w 5nm procesie litograficznym przez TSMC. Procesory z architekturą ZEN 4 wprowadzą obsługę pamięci DDR5 w procesorach serwerowych i desktopowych, LPDDR5 w procesorach mobilnych, i PCI-Express 5.0 we wszystkich tych obszarach. Jednocześnie obsługę PCI-Express 5.0 zyskają karty graficzne układami graficznymi z serii RDNA 3 i CDNA 2, które również będą wytwarzane w 5nm litografii.



Tym samym ostatnią generacją procesorów AMD obsługujących pamięci DDR4 i interfejs PCI-Express 4.0 będą CPU oparte o architekturę ZEN 3, a więc desktopowe Ryzeny serii 4000, mobilne Ryzeny serii 5000 i procesory EPYC Geona. AMD nie będzie jednak pierwszym producentem, który zaoferuje obsługę DDR5 - Intel planuje przejście na obsługę pamięci DDR5 już w 2021 roku w serwerowych procesorach Xeon Sapphire Rapids.



Pamięci DDR5 zaoferują podwojenie efektywnej przepustowości, która wyniesie od 3200 do 8400 Mbps (marketingowo: MHz). Będą też pracować z niższym napięciem zasilania (1,1V zamiast 1,2V). Pod względem pojemności, możliwa będzie budowa kostek o pojemności 64 Gb, a złożony z nich pojedynczy moduł DIMM będzie mógł mieć pojemność do 128 GB - czterokrotnie większą niż w DDR4. Pierwsi producenci mają rozpocząć produkcję pamięci DDR5 jeszcze w tym roku.



Oprócz dwukrotnego zwiększenia przepustowości, PCI-Express 5.0 ma wprowadzić kilka nowych funkcji, które pomogą w hiperskalowalności w segmencie korporacyjnym, zapewniając korzyści klastrom obliczeniowym z wieloma procesorami CPU i GPU.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.