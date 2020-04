Wtorek 28 kwietnia 2020 Nvidia planuje szybkie przejście na litografię 5nm

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 12:18 Nvidia do tej pory nie wykorzystuje jeszcze procesu litograficznego 7nm, a jej bieżąca seria kart graficznych GeForce RTX wytwarzana jest w starszym procesie technologicznym 12nm. Nie przeszkadza to jednak producentowi oferować najbardziej wydajne karty graficzne na rynku, co jest zasługą dość wysokiej sprawności energetycznej samej architektury GPU. Producent wykorzysta litografię 7nm dopiero w 2. połowie tego roku, wytwarzając w niej układy graficzne z serii Ampere. Będą one montowane na kartach serii GeForce RTX 3000, które trafią na rynek jako konkurencja dla przygotowywanych przez AMD kart z architekturą RDNA 2. Według najnowszych informacji, przygoda Nvidia z litografią 7nm nie będzie jednak zbyt długa.



Według portalu branżowego Digitimes, Nvidia planuje bardzo szybko wykorzystać kolejny proces produkcyjny TSMC, czyli 5 nm. Mają o tym świadczyć zamówienia, jakie zostały złożone przez Nvidia w TSMC.



Warto dodać, że producent wypadł z pierwszej fali produkcji w 7nm litografii, decydując się wytwarzać GPU z serii Turing w starszym 12nm procesie. W przypadku przejścia na 5nm litografię, Nvidia ma wykorzystać ten proces odrazu, gdy tylko jego zaawansowanie pozwoli na produkcję odpowiednio dużych chipów



Digitimes dodaje, że Apple, Nvidia i AMD będą jednymi z pierwszych odbiorców 5nm chipów od TSMC.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.