Wtorek 28 kwietnia 2020 Core i3-10100 i Core i3-10300 przetestowane w Cinebench R20

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:57 Wkrótce w ofercie procesorów za około 500-600 złotych pojawią się cztery nowe modele. Będą to zapowiedziane już przez AMD procesory Ryzen 3 3100 i Ryzen 3 3300X, oraz konkurencyjne Core i3-10100 i Core i3-10300 od Intela, które trafią na rynek wraz z premierą CPU serii Comet Lake-S. Wszystkie cztery wymienione procesory będą modelami 4 rdzeniowymi, obsługującymi 8 wątków. W sieci własnie pojawiło się porównanie wydajności tych procesorów w Benchmarku Cinebench R20, w którym wspominane CPU zestawiono ze starszymi 4 rdzeniowymi i 8 wątkowymi procesorami AMD i Intela: Ryzen 5 1500X i Core i7 7700K.



Z wyników wynika, że Core i3-10100 i Core i3-10300 oferują bardzo zbliżoną wydajność do Core i7-7770K. Ryzen 3 3100 jest od nich minimalnie wolniejszy, a Ryzen 3 3300X o kilka procent bardziej wydajny. Jednocześnie nowe CPU AMD oferują znacznie wyższą wydajność niż starszy Ryzen 5 1500X.



Warto jednak dodać, że o ile procesory Ryzen 3 3100 i Ryzen 3 3300X można będzie zamontować posiadając już płytę główną z podstawką AM4, o tyle Core i3-10100 i Core i3-10300 wymagać będą zakupu zupełnie nowej płyty głównej z podstawka LGA 1200, których ceny początkowo mają być bardzo wysokie. To w zasadzie czyni te procesory zupełnie nieopłacalnymi.







