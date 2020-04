Wtorek 28 kwietnia 2020 Meteor-Lake pierwszymi 7nm procesorami Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Komachi | 13:26 (2) Debiutujące wkrótce 10-rdzeniowe procesory Comet Lake-S będą ostatnimi, wykorzystującymi pochodną architektury Skylake. Kolejna 11 seria desktopowych procesorów Intela (Rocket Lake-S) będzie wprawdzie nadal wytwarzana w 14nm litografii, ale wykorzysta znacznie nowszą architekturę x86 o nazwie Willov Cove. Procesory te pojawią się na rynku pod koniec tego roku, a następie mają zostać zastąpione w 2. połowie 2021 roku przez CPU z serii Adler Lake-S. Będą to procesory produkowane w litografii 10nm++, posiadające 16 rdzeni w konfiguracji heterogenicznej (big.LITTLE) - 8 wydajnych rdzeni z architekturą x86 Golden Cove, oraz 8 energooszczędnych rdzeni CPU z architekturą Gracemont. Adler Lake-S trafią na rynek jako procesory 12-generacji Intela.



Według użytkownika Twittera o nicku Komachi Ensaka, który od dłuższego czasu jest autorem wielu sprawdzających się przecieków, Adler Lake-S będą pierwszym i jednocześnie ostatnimi 10nm desktopowymi procesorami Intela.



Ich następcą zostaną CPU o nazwie kodowej Meteor Lake-S, wytwarzane w 7nm procesie litograficznym Intela. Ta nazwa kodowa zaczęła pojawiać się ostatnio w plikach sterowników i dokumentach technicznych Intela, z których jeden został nawet zeskanowany i wyciekł do sieci.



CPU Meteor Lake-S (podobnie jak wcześniejsze Adler Lake-S) będą procesorami heterogenicznymi, łączącymi bardzo wydajne rdzenie z energooszczędnymi. Do budowy wydajnych rdzeni ma zostać wykrzystana architektura Ocean Cove, a do budowy rdzeni energooszczędnych użyty zostanie następca architektury Gracemont. Dokładna liczba rdzeni i przybliżona data pojawiania się CPU Meteor Lake-S na rynku nie są jeszcze znane.







K O M E N T A R Z E

strasznie jestem ciekaw tego big.LITTLE w wykonaniu x86 (autor: Qjanusz | data: 28/04/20 | godz.: 14:40 )

no i sprawa 10nm++

Wg mnie teraz ta technologia powinna się nazywać 10 --, po to żeby po jej ogarnięciu można w końcu było ją nazwać pełnoprawnie 10nm.

"10nm++" sugeruje że coś jest usprawnione i ulepszone, podczas gdy w rzeczywistości będzie tylko naprawione.



Przy takich zapowiedziach (autor: Remek | data: 28/04/20 | godz.: 15:09 )

Mało kto teraz zainwestuje w Comet Lake-S. Pół roku nie bawi raczej.



