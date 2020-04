Wtorek 28 kwietnia 2020 Projektowanie systemów IT i dalszy outsourcing, na czym polega, czy warto?

Autor: materiały partnera | 12:22 Programy komputerowe ułatwiają prowadzenie firmy – umożliwiają realizację skomplikowanych procesów, dokonują niezbędnych obliczeń lub pozwalają na zarządzanie pracą zdalną. Aby były efektywne, muszą być dopasowane do potrzeb danego biznesu. Jak to osiągnąć? Kiedy przyda się projektowanie IT, a kiedy wystarczy outsourcing usług informatycznych? Sprawdzamy.











Obuga informatyczne firm – na czym polega, dla kogo?



Bez względu na to, w jakiej branży działasz, podczas swojej codziennej pracy używasz programów komputerowych – aplikacji do księgowości, programów graficznych, tekstowych czy systemów dedykowanych specyficznej grupie odbiorców (np. dla przemysłu, wytwórstwa). Oprócz tego korzystasz z komputerów, serwerów, sieci informatycznych. Lecz im firma jest większa, tym wykorzystywane na co dzień technologie są coraz bardziej zaawansowane, aż dochodzi do takiego momentu, że do ich obsługi konieczne jest zatrudnienie pracownika bądź zewnętrznej firmy i my dziś omówimy ten drugi przypadek.



Na czym polega obsługa informatyczna firm? To świadczenie usług w ramach outsourcingu IT, projektowanie lub wdrażanie systemów komputerowych bądź też administrowanie nimi. Projektowanie systemów IT lub outsourcing najlepiej zlecić doświadczonej firmie, co zwykle jest bardziej opłacalnym rozwiązaniem, niż zatrudnianie pracownika. Dlaczego? Po pierwsze, nie zawsze jest to praca na pełen etat, a na kilka godzin dziennie czy nawet tygodniowo. I po drugie, jeden pracownik, wyspecjalizowany w danym obszarze, może nie posiadać umiejętności i kompetencji do tego, aby rozwiązać wszystkie zaistniałe problemy, a wtedy i tak konieczne byłoby zlecenie danej usługi na zewnątrz.



A z czego najczęściej korzystają firmy?



Projektowanie IT, dedykowane systemy informatyczne



Duże przedsiębiorstwa często decydują się na projektowanie IT, czyli stworzenie od podstaw oprogramowania, które będzie odpowiadać na wszystkie ich potrzeby. Projekt takiego systemu rozpoczyna się od analizy działalności przedsiębiorstwa, charakteru procesów, które w nim zachodzą. Dzięki temu programiści mogą stworzyć rozwiązania, poprawiające nie tylko efektywność, ale także ułatwiające wykonywanie codziennej pracy.



Dedykowane systemy informatyczne są droższe, niż ich gotowe odpowiedniki, aczkolwiek nie jest konieczne wprowadzenie w nich zmian, dokupowanie modułów, opłacanie licencji. Myśląc perspektywicznie, w przypadku dużych firm, jest to korzystniejsze finansowe. A jak to jest z małymi biznesami?



Outsourcing IT



Outsourcing IT to rozwiązanie skierowane zarówno do małych, jak i dużych przedsiębiorstw. W jego ramach z jednej strony można zlecić projektowanie systemów IT, a z drugiej wdrażanie gotowego oprogramowania, administrowanie sieciami informatycznymi, a także przeprowadzanie testów wydajności (o tę usługę często dopytują zakłady produkcyjne, przemysłowe).



W ramach outsourcingu można zdecydować się na pełną obsługę lub nadzór nad wybranymi obszarami działalności biznesu, jest to więc usługa dopasowywana do potrzeb i możliwości (także finansowych) danej firmy. Czy warto się na to zdecydować? Nie mamy wątpliwości, że tak, ponieważ dzięki temu przedsiębiorcy mogą skupić się na tym, na czym się znają, zamiast tracić czas na wybieranie infrastruktury informatycznej, a także szukanie serwisantów, którzy zajmą się nagłymi awariami.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.