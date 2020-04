Środa 29 kwietnia 2020 Wyniki finansowe AMD w 1. kwartale 2020 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 06:55 Firma AMD podała wyniki finansowe odnotowane w 1. kwartale 2020 roku. Przychód korporacji w minionym kwartale wyniósł 1,79 miliarda dolarów i w porównaniu do tego samego kwartału przed rokiem wzrósł o 41 procent (z 1,27 mld w 1. kwartale 2019r). Zysk operacyjny wyniósł 177 mln USD, a zysk netto 162 mln USD, co jest wartościami ponad dwukrotnie większymi niż w tym samym kwartale przed rokiem (odpowiednio 84 i 62 mln USD). Licząc względem 4. kwartału 2019 roku nastąpił natomiast spadek przychodu o 16 procent (z 2,13 do 1,79 mld USD), zysku operacyjnego z 348 do 177 mln USD a zysku netto z 170 do 162 mln USD.



Przychód działu Computing and Graphics dostarczającego procesory i karty graficzne na rynek konsumencki wyniósł 1,44 mld USD i był o 73 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem, i o 13 procent niższy niż we wcześniejszym kwartale.



Słabszy wynik uzyskał dział Enterprise, Embedded and Semi-Custom zajmujący się dostawami procesorów serwerowych oraz chipów do konsol, którego przychód wyniósł 348 mln USD - o 21 procent mniej niż w w tym samym kwartale przed rokiem i o 25 procent mniej niż we wcześniejszym kwartale. Jak podano, jest to efekt dużego spadku zamówień na chipy do konsol obecnej generacji, co częściowo zamortyzował wzrost sprzedaży CPU EPYC.



Średnia marża brutto wyniosła 46 procent - o 1 procent więcej niż we wcześniejszym kwartale i 5 procent więcej niż przed rokiem.



W trwającym 2. kwartale AMD spodziewa się przychodu w wysokości około 1,77 mld USD, oraz jego znacznego wzrostu w 3 i 4 kwartale tego roku.



