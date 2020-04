Środa 29 kwietnia 2020 Core i9-10900K, Core i7-10700K: oficjalne ceny i specyfikacja

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 07:32 (4) Już jutro odbędzie się oficjalna premiera nowych procesorów Intela dla komputerów stacjonarnych. Będą to jednostki z serii Comet Lake-S, oferowane jak Core 10 generacji. Nowe procesory wciąż bazują na 14nm procesie litograficznym i pochodnej architektury Skylake, ale przynoszą nieco ulepszeń. Seria Core i9 obejmuje CPU 10 rdzeniowe i 20 wątkowe, a seria Core i7 obejmuje procesory 8 rdzeniowe i 16 wątkowe. Core i5 mają natomiast 6 rdzeni z obsługą 12 wątków, a Core i3 - 4 rdzenie z obsługą 8 wątków. Oprócz zwiększonej liczby rdzeni lub wątków, nowe procesory to kolejny raz ulepszona litografia 14nm, wyższe częstotliwości taktowania i nowe funkcje overclokingu.



Niestety wadą jest zupełnie nowa podstawka LGA 1200, co oznacza, że kupując Core i9-10900K, Core i7-10700K lub któryś z pozostałych nowych modeli, niestety nie zamontujemy ich w dotychczasowych płytach głównych.



Ceny procesorów kształtują się następująco:

Core i9-10900K - 488 USD

Core i9-10900KF - 472 USD

Core i9-10900 - 439 USD

Core i9-10900F - 422 USD

Core i7-10700K - 374 USD

Core i7-10700KF - 349 USD

Core i7-10700 - 323 USD

Core i7-10700F - 298 USD

Core i5-10600K - 262 USD

Core i5-10600KF - 237 USD

Core i5-10600 - 213 USD

Core i5-10500 - 192 USD

Core i5-10400 - 182 USD

Core i5-10400F - 157 USD

Core i3-10320 - 154 USD

Core i3-10300 - 143 USD

Core i3-10100 - 122 USD





i7-10700K (autor: Conan Barbarian | data: 29/04/20 | godz.: 08:01 )

Jeśli już, to i7-10700K za $374. Niestety zapewne cena płyt głównych skutecznie zniechęci.



Teraz (autor: Semy | data: 29/04/20 | godz.: 08:27 )

jak patrzę na kolejne osiągnięcia intela, to widzę tylko "nowy rodzaj sera, teraz jeszcze więcej dziur i smrodu". Szkoda, kiedyś fajnie nam się żyło w nieświadomości.



wszystko ok, poza nową podstawką LGA 1200 (autor: Qjanusz | data: 29/04/20 | godz.: 10:20 )

...



@3. (autor: pwil2 | data: 29/04/20 | godz.: 11:34 )

Może LGA1700 będzie bardziej przyszłościowe



