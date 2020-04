Środa 29 kwietnia 2020 USA zaostrza przepisy eksportowe dotyczące technologii

Autor: Zbyszek | źródło: Reuters | 11:33 Rząd Stanów Zjednoczonych ogłosił właśnie nowy zestaw zasad dotyczących eksportuswoje technologii zagranicę. Regulacje zaostrzają dotychczasowe przepisy zakazujące eksportu technologii do chińskich firm bezpośrednio lub pośrednio związanych z chińskim wojskiem, a dodatkowo znoszą dotychczasowe zasady, które zezwalały amerykańskim firmom na eksport technologii do chińskich przedsiębiorstw cywilnych bez potrzeby udzielania licencji. Od teraz, każda technologia eksportowa z USA objęta jest licencją, która zakazuje jej używania na rzecz chińskich producentów zarówno bezpośrednio jak i pośrednio.



Nowe przepisy USA to oczwyiście uderzenie m.in w Huaweii i innych chińskich producentów urządzeń sieciowych oraz elektroniki. Z amerykańskich technologii korzystają liczni wytwórcy m.in układów scalonych, w tym TSMC. Uznaje się, że w efekcie nowych regulacji tajwańska firma TSMC nie będzie mogła już wytwarzać układów scalonych dla Huawei i innych chińskich producentów.



Huawei już wcześniej w tym miesiącu rozpocząl przenoszenie produkcji swoich 14nm układów scalonych do fabryk chińskiego producenta SIMC. Decyzja USA oznacza, że z linii produkcyjnych TSMC znikną także bardziej zaawansowane 7nm procesory SoC dla falowych smartfonów Huawei. Ich produkcja w SIMC nie jest na ten moment możliwa, ponieważ SIMC nie posiada obecnie 7nm litografii, a migracja produkcji do Samsunga wymaga pewnego czasu.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.