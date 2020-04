Który z najnowszych smartfonów wybrać? Przegląd 2020

Rynek smartfonów bogaty jest w doskonałe propozycje dla każdego. Istnieją modele, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Smartfony, które zachwycają jakością zdjęć, sprawnością działania i przepięknym wyświetlaczem, w który aż chce się patrzeć. W tym zestawieniu znajdziesz najlepsze smartfony 2020 roku.



Ranking najlepszych smartfonów 2020 – pierwsza połowa

To czy dany smartfon jest dobry, czy zły można ocenić na podstawie paru prostych aspektów. W tym zestawieniu bierzemy pod uwagę to, co interesuje konsumentów – aparat, sprawność procesora, dostępna pamięć operacyjna, pamięć na pliki, działanie gier, użyteczność w codziennym życiu, praktyczność nakładki systemowej i ogólna wydajność smartfona oraz funkcje dodatkowe. Na chwilę obecną na rynku pojawiło się wiele ciekawych modeli, te uważamy jednak za najbardziej godne uwagi.

Xiaomi Mi 10 Pro

Jest to pierwszy pełnoprawny flagowiec od Xiaomi. Firma zasłynęła z tak zwanych flagship-killerów - tanich telefonów o parametrach najlepszych modeli. Xiaomi Mi 10 Pro to konstrukcja bezkompromisowa, która stawia na drogie, wydajne rozwiązania. Telefon posiada wydajny aparat - 108 megapikseli z przysłoną f/1.7, drugi obiektyw 12 megapikseli z przysłoną f/2.2, teleobiektyw 5 megapikseli z przysłoną f/2.0 i ultraszerokim obiektywem 20 megapikseli. Na pokładzie znajdziemy niezwykle wydajny, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865, który gwarantuje wydajność w każdej sytuacji. Xiaomi Mi 10 Pro to smartfon dla bardziej wymagających użytkowników.

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro to telefon, który został obwołany przez media królem mobilnej fotografii. Telefon posiada wydajne obiektywy – 50 megapikseli ze światłem f/1.9, 40 megapikseli z przysłoną f/1.8 i teleobiektyw 12 megapikseli z przysłoną f/3.4. Sercem Huawei P40 Pro jest wydajny procesor Kirin 990. Smartfon jest jednym z najpopularniejszych flagowców, jakie pojawiły się w roku 2020. Telefon świetnie spisuje się również na takich płaszczyznach jak codzienna wydajność, czas pracy na baterii i obsługa wielu aplikacji w jednym momencie.

iPhone SE (2020)

Nowy model marki Apple pojawił się na rynku dosyć nieoczekiwanie. Telefon posiada ciekawe parametry. Marka z Cupertino zdecydowała się na zastosowanie jednego obiektywu aparatu – 12 megapikseli. Jest to odskocznia w stosunku do innych producentów, którzy zachęcają nas do kupna agresywnym reklamowaniem swoich poczwórnych czy potrójnych aparatów. W telefonie znajduje się bardzo wydajny procesor A13 Bionic, który ma zapewnić wydajność w codziennej pracy. Telefon jest mały i kompaktowy, posiada jedynie 4,7-calowy ekran. Działa on oczywiście w oparciu o system iOS w wersji 13. Główną zaletą iPhone SE jest cena, pomimo tego, że Apple jest marką luksusową.

Samsung Galaxy S20 Ultra

„Ultra” w nazwie Samsunga Galaxy S20 Ultra nie znajduje się przypadkiem. Opisuje ono politykę koreańskiego producenta, jeśli chodzi o ten model. W modelu miały znaleźć się najlepsze komponenty dostępne aktualnie na rynku. Samsung Galaxy S20 Ultra posiada bardzo wydajny aparat – 108 megapikseli z przysłoną f/3.5, drugi obiektyw 48 megapikseli z przysłoną f/3.5 i obiektyw ultraszeroki 12 megapikseli z przysłoną f/2.2. Telefon posiada też mocny, niezwykle wydajny, ośmiordzeniowy procesor Exynos 990, który gwarantuje wysoką wydajność w grach i codziennym użytkowaniu. Model ten skierowany jest do użytkowników profesjonalnych, którzy bez telefonu nie mogą pracować.