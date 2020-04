Czwartek 30 kwietnia 2020 Philips 245B1 - 24 calowy monitor z rozdzielczością 2560 x 1440 pikseli

Autor: Zbyszek | źródło: Philips | 11:39 Philips postanowił wprowadzić do sprzedaży biurowy monitor komputerowy dla osób lubiących pracę w większej rozdzielczości niż standardowa Full HD. Model Philips 245B1 ma 23,8-calową matrycę IPS o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, oferującą kontrast statyczny 1000:1, jasność 250 cd/m2 i częstotliwość odświeżania 48-75 Hz. Zastosowana matryca ma szerokie kąty widzenia (178 stopni w pionie i poziomie) oraz pomimo obecności FRC dość dobre odwzorowanie kolorów - 116 procent palety sRGB i 99 procent palety NTSC. O wzrok dbają funkcję Flicker-Free usuwająca migotanie podświetlania ekranu oraz Low Blue Mode redukująca ilość szkodliwego, niebieskiego światła.



Monitor wyposażono też w rozwiązanie PowerSensor, które wykrywa obecność użytkownika przed ekranem, a w przypadku jej braku zmniejsza jasność do minimum, co ogranicza zużycie energii nawet o 70 procent. Wbudowany czujnik natężenia światła zewnętrznego zapewnia natomiast odpowiednie dopasowanie jasności ekranu do warunków zewnętrznych.



Ciekawostą jest zgodnosć z VESA Adaptative Sync, czyli synchronizacją częstotliwości odświeżania matrycy z wydajnością karty graficznej, co niweluje tzw. rwanie klatek. W efekcie Philips 245B1 może służyć też do gier, choć niewielki zakres częstotliwości odświeżania czyni go mało użytecznym do tego celu.



Wyposażenie obejmuje wbudowane głośniki stereo (2 x 2W), czteroportowy hub USB 3.2 i gniazdo Ethernet RJ-45, oraz wejścia DVI i DisplayPort 1.2. Zastosowana podstawka oferuje możliwość regulacji wysokości i pochylenia ekranu oraz jego obracanie (pivot).



Sugerowana cena to 239 Euro. W czerwcu do modelu Philips 245B1 dołączą także bliźniacze Philips 242B1 (24-cale, Full HD) i Philips 275B1 (27-cali, 2560x1440 pikseli), w cenach 199 i 299 Euro.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.