Ryzen 3 3100 podkręcony do 4,5 GHz na wszystkich rdzeniach

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 12:14 Debiutujące niedawno nowe procesory Ryzen 3 3100 oraz Ryzen 3 3300X to obecnie ciekawa propozycja w segmencie budżetowym. Obydwa CPU oferują 4 rdzenie z obsługą 8 wątków i bazują na najnowszej architekturze ZEN 2, dzięki czemu ich wydajność jednowątkowa powinna być odpowiednio wysoka. Obydwa procesory mają też odblokowany mnożnik, a dodatkowo mała liczba aktywnych rdzeni powoduje mniejsze nakumulowanie się ciepła na niewielkiej powierzchni krzemowej, co ułatwia jego odbiór. Ta ostatnia właściwość powinna ułatwić osiąganie po OC częstotliwości wyższych od tych, jakie są uzyskiwane przez droższe modele.



Podczas gdy 6, 8 i 12 rdzeniowe Ryzeny serii 3000 przy podkręceniu wszystkich rdzeni pozwalają uzyskać taktowanie wynoszące zazwyczaj 4,2-4,3 GHz, nowe 4-rdzeniowe Ryzeny 3 3100 i 3300X powinny pokazać tutaj swój pazur.



Potwierdzeniem tego mogą być rezultaty uzyskane na procesorze Ryzen 3 3100, którego udało się podręcić do 4,5 GHz na wszystkich rdzeniach. Rezultat został uzyskany na płycie głównej ASUS TUF Gaming B450M-Pro wraz z 16GB pamięci DDR4-3200.



Korzystając z innej płyty MSI B450M Bazooka Plus procesor zdołał się podkręcić do 4,4 GHz na wszystkich rdzeniach.



Nowe procesory trafią do sprzedaży w 2 połowie maja.









