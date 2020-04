Czwartek 30 kwietnia 2020 Windows 10 2020 May Update zmniejszy obciążenie dysku twardego

Autor: Zbyszek | źródło: Windows Latets | 12:40 (1) Microsoft przygotowuje się do wydania kolejnej dużej, corocznej aktualizacji dla swojego systemu Windows 10. Będzie to aktualizacja o nazwie 2020 May Update, nosząca obecnie nazwę kodową "Manganese". Aktualizacja ma przynieść udoskonalony Menadżer Zadań, w którym znajdą się m.in informacje o temperaturze komponentów PC, oraz ulepszone i bardziej rozbudowane zarządzanie pracą usługi Windows Update. Kolejną z nowości będzie opcja "restore this PC from the cloud" pozwalająca na przywrócenie stanu komputera z kopii zachowanej wcześniej w tzw. Chmurze. Usprawnienia obejmą też agenta Cortana oraz zarządzanie siecią.



Według informacji serwisu Windows Latets, Micorosft poświęcił bardzo dużo czasu swoich inżynierów na optymalizację wykorzystania dysku twardego. W tym celu znacznie uprawniono indeksowanie plików na dysku, oraz mechanizmy wyszukiwania używane przez usługę Windows Search. Zmiana ma zmniejszyć obciążenie dysku twardego nie tylko podczas wyszukiwania czegoś w systemie, ale też podczas normalnej pracy, co ma być odczuwalne zwłaszcza dla posiadaczy wolniejszych dysków. Wprowadzone zmiany powinny też poprawić szybkość pracy Windows Search.



Jeśli testy aktualizacji powiodą się, powinna ona zostać udostępniona użytkownikom w nadchodzącym miesiącu.







rzeźbienie (autor: doxent | data: 30/04/20 | godz.: 12:42 )

powodem rzeźbienia dyskiem jest usługa windows update. Po zastosowaniu programu Windows Update Blocker rzeźbienie spada o 90%. Niekiedy rzeźbienie potrafi trwać 24h na dobę. Odpowiedzialny za to proces to Windows Modules Installer który nie potrafi się zamknąć i dostaje czkawki rzeźbiąc dyskiem nieustannie.



