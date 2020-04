Czwartek 30 kwietnia 2020 Karty Nvidia GeForce RTX 3000 z serii Ampere zadebiutują w 3. kwartale

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 12:26 Magazyn China Times, powołując się na swoje dobrze poinformowane źródła wywodzące się od producentów kart graficznych twierdzi, że Nvidia jest już praktycznie gotowa do premiery najnowszych kart graficznych GeForce RTX 3000 z serii Ampere. Zgadza się to z planowanym na 14 maja wydarzeniem Online o nazwie GeForce Technology Conference. Według China Times, producenci kart graficznych mieli już otrzymać od Nvidia informację o tym, aby zmniejszyć produkcję starszych modeli z serii RTX 2000 i rozpocząć tzw. czyszczenie magazynów. China Times twierdzi dalej, żedebiut rynkowy pierwszych kart graficznych z serii GeForce RTX 3000 nastąpi jeszcze w 3. kwartale.



Tym samym byłby to ruch wyprzedzający wobec firmy AMD, która debiut swoich najnowszych Radeonów z architekturą RDNA 2 zaopowiedziała ostatnio na koniec tego roku.



Więcej informacji o planach Nivida poznamy już za 2 tygodnie, 14 maja podczas transmitowanej online konferencji GTC (GeForce Technology Conference).



