Czwartek 30 kwietnia 2020 Premiera procesorów Core 10. generacji i płyt LGA 1200 z chipsetem Z490

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 18:41 (1) Po kilku miesiącach opóźnienia Intel wprowadził dzisiaj na rynek swoje nowe desktopowe procesory Core 10. generacji z serii Comet Lake-S. Nowa seria procesorów bazuje wciąż na 14nm procesie litograficznym i pochodnej architektury Skylake, i obejmuje łącznie 17 nowych modeli procesorów z serii Core i9, Core i7, Core i5 lub Core i3, w tym flagowy Core i9-10900K. W porównaniu do dotychczasowych Core 9.generacji, nowe modele mają nieco wyższe taktowanie i więcej rdzeni lub wątków - procesory z serii Core i9 mają 10 rdzeni zamiast 8, a pozostałe zyskały funkcję HyperTherading i obsługują dwukrotnie większą liczbę wątków niż ich poprzednicy.



Nowością jest także możliwość wyłączania funkcji HyperTherading w pojedynczych rdzeniach, a nie całym procesorze naraz, oraz nowa funkcja Thermal Velocity Boost, która zwiększa taktowanie jednowątkowe i wielowątkowe o dodatkowe 100 MHz, jeśli temperatura procesora nie przekracza 70 stopni C. Intel chwali się też, że dzięki cieńszemu rdzeniowi krzemowemu i przeprojektowanej osłonie termicznej ciepło z tranzystorów jest lepiej oddawane do układu chłodzenia. Może to być dość istotne, ponieważ wskaźnik TDP części nowych procesorów jest wyższy niż u ich poprzedników.



Procesory Core 10. generacji są zgodne z zupełnie nową podstawką LGA 1200, dlatego też wraz z nimi zadebiutowały zgodne płyty główne wyposażone w chipset Z490 i gniazdo LGA 1200.







$374 (autor: Conan Barbarian | data: 30/04/20 | godz.: 20:01 )

Najlepiej wygląda 10700K za $374. Niestety to już grzejnik będzie i do tego na płycie głównej w podobnej cenie.

Warto zatem poczekać do premiery Ryzen 4000, bo chyba takie 4600 i 4700X znów zamiotą rynek.



