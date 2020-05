Poniedziałek 4 maja 2020 Oxide Games i AMD będą tworzyć nowe rozwiązania dla usług chmurowych

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:01 Podczas gdy Nvidia zmaga się z bojkotem skądinąd bardzo udanej usługi GeForce Now przez deweloperów AMD podpisuje z Oxide Games umowę o współpracy w kwestii opracowania nowych rozwiązań dla podmiotów oferujących granie w chmurze. Jak czytamy w krótkiej notce prasowej „obie firmy planują stworzenie mocnego zestawu narzędzi i technologii do rozwijania renderingu gier w chmurze”. Na tym niestety konkrety się kończą i na dobrą sprawę ciężko powiedzieć czego dokładnie możemy się spodziewać. Swoją drogą oba podmioty już ze sobą w przeszłości współpracowały, czego owocem jest między innymi gra Ashes of the Singularity, oraz wbudowany w nią benchmark.



Warto też zaznaczyć, że AMD ma już doświadczenie na rynku układów dedykowanych serwerom do streamingu gier. To właśnie w oparciu o układy tej firmy zbudowano infrastrukturę usługi Google Stadia.



