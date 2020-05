Poniedziałek 4 maja 2020 Sprzedaż tabletów i smartfonów ostro w dół

Autor: Wedelek | 05:15 Epidemia COVID-19 bardzo mocno odbiła się na rynku elektroniki użytkowej powodując między innymi 18% spadek sprzedaży tabletów w pierwszym kwartale nowego roku - w stosunku do Q1 2019. Najwięcej, bo aż 30% straciła firma Apple, a jedynymi firmami, które odnotowały wzrost były Samsung (+4%) i Lenovo (+2%). Według analityków jest to pokłosie między innymi przerwanego łańcucha dostaw, a to co producenci stracili na początku roku odbiją sobie w drugim kwartale - prognozuje się raptowny wzrost sprzedaży sięgający nawet 45%. Znacznie gorzej sprawa ma się ze smartfonami, które w pierwszym kwartale zaliczyły 10% spadek popularności.



Niestety drugi kwartał ma być pod tym względem jeszcze gorszy, a spadek sprzedaży ma sięgnąć 16%. Zapewne cała sytuacja najmocniej odbije się na sprzedaży TOPowych modeli, których popularność malała jeszcze przed nastaniem pandemii.



