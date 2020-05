Poniedziałek 4 maja 2020 Pojawiły się pierwsze testy GPU od AMD w układzie SoC Samsunga

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:29 Kilka miesięcy temu firmy AMD i Samsung wspólnie ogłosiły nawiązanie partnerstwa w ramach którego w przyszłych układach SoC z rodziny Exynos pojawią się mobilne Radeony bazujące na architekturze RDNA. Od tego czasu wokół opisywanej inicjatywy było cicho, a jedyne co wiedzieliśmy, to że pierwszy owoc współpracy obu podmiotów zobaczymy w 2021 roku. Dziś możemy w końcu zobaczyć pierwsze efekty pracy inżynierów, a wszystko dzięki testom próbki inżynieryjnej nowego SoC w benchmarku GFXBench. Wynika z nich, że GPU z rodziny Radeon jest o około 45-190% wydajniejszy od Adreno 650, czyli najnowszego IGP Qualcomma, który jest między innymi częścią składową Snapdragona 865 5G.



Ogromny rozrzut w kwestii wydajności to oczywiście pochodna zupełnie innej architektury, która jak widać w niektórych aspektach wyprzedza IGP od Qualcomma bardziej, a w innych mniej. Trzeba przy tym mieć na uwadze fakt, że nie wiemy w jakie chłodzenie była wyposażona badana próbka inżynieryjna, a jest to aspekt, który bardzo mocno wpływa na wydajność. Nie ma wątpliwości, że ciasna obudowa smarphone’a to jednak nie to samo co laboratoryjne stanowisko testowe i trzeba o tym pamiętać analizując wyniki testu. Tak czy siak na pewno czeka nas emocjonujący pojedynek obu technologii.



Dodatkowego smaczku całej sytuacji dodaje fakt, że układ Adreno został pierwotnie wymyślony przez należące obecnie do AMD ATI, a jego nazwa to po prostu anagram słowa Radeon.









