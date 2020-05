Poniedziałek 4 maja 2020 Intel chwali się TOPowym wariantem swojego GPU z serii Xe

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:44 Pod koniec ubiegłego tygodnia dział PR Intela zorganizował nietypową akcję promocyjną nadchodzącego GPU z serii Xe w wersji dedykowanej klientom biznesowym. Zaczęło się od publikacji zdjęcia gotowego chipu, które znajdziecie w rozwinięciu newsa. Ten post został co prawda szybko usunięty, ale wcześniej swoje pięć centów dorzucił do niego Raja Koduri. W krótkiej wiadomości umieszczonej przez niego na Twitterze padło sformułowanie b-floating, co stanowi bezpośrednie odniesienie do bfloat16 (Brain Floating Point). Jest to format danych mieszczący w sobie 16-bitów danych i przeznaczony dla układów projektowanych z myślą o SI oraz wyspecjalizowanych FPGA, takich jak Nervana NNP-L1000.



Prawdopodobnie chodzi tu o nowe jednostki zaprojektowane specjalnie dla przyszłych GPU, które odgrywałyby podobną rolę co Tensory w Turingach. A skoro już przy jednostkach jesteśmy, to zaprezentowany chip musi ich mieć naprawdę dużo. Dzięki umieszczonej na zdjęciu baterii AA wiemy, że jego wymiary to około 77.6 x 50 mm a 80 x 52 mm. To zaś oznacza, że mamy do czynienia z Behemotem większym niż Xeony dla podstawki FCLGA3647. No cóż. Tanio nie będzie, chłodno raczej też nie.







