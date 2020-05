Poniedziałek 4 maja 2020 Procesory AMD coraz chętniej wybierane przez konsumentów

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:59 Lisa Su pochwaliła się, że Ryzeny 3000 i 2000 u większości partnerów detalicznych stanowiły ponad 50% sprzedanych w pierwszym kwartale procesorów klasy premium. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że to absolutnie nie oznacza, że AMD sumarycznie sprzedaje więcej chipów niż Intel. Wypowiedź Lisy Su odnosi się jedynie do układów sprzedawanych na rynku detalicznym w formie samodzielnego produktu. Zupełnie oddzielną kwestią jest sprzedaż laptopów i gotowych zestawów komputerowych. W tym aspekcie AMD ma jeszcze sporo do nadrobienia. Według CPU Benchmark obecnie udziały firmy z Sunnyvale na rynku procesorów x86 to około 34%, a Intela 66%.



Wyliczenia te zostały oparte o dane dotyczące wykonywanych przez użytkowników testów wydajności i dość dobrze oddają strukturę rynku. Zwłaszcza, że rynek wcale nie jest jednorodny. Dla przykładu Mindfactory pokazuje niemal całkowitą dominację AMD (ponad 89%), a z badania preferencji European Hardware Association wynika, że ponad 60% mieszkańców Europy woli procesory AMD. Podejrzewam, że dałoby się znaleźć i takie sklepy, gdzie proporcje byłyby odwrotne.



Nie da się natomiast ukryć, że AMD jest na fali wznoszącej i na razie nie ma żadnych przesłanek ku temu by dobra passa firmy miała się raptownie skończyć.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.