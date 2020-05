Poniedziałek 4 maja 2020 Niemal każda aplikacja Xiaomi szpieguje swoich użytkowników

Autor: Wedelek | źródło: różne | 18:45 Od weekendu w sieci jest dość głośno o marce Xiaomi, której oprogramowanie mocno narusza prywatność użytkowników. Jak donosi jeden z analityków ds. bezpieczeństwa, Gabi Cirlig telefony chińskiego giganta gromadzą bez wiedzy użytkowników mnóstwo danych na ich temat, a następnie wysyłają je na serwery Alibaby, które ta wydzierżawiła wspomnianemu producentowi. Wśród nich są szczegółowe informacje z przeglądarki na temat odwiedzanych stron www, wyszukiwanych oraz wpisywanych treści czy przeglądanych artykułów tak w trybie normalnym jak i incognito. Mnóstwo danych zbierają również pozostałe programy tego producenta, jak np. aplikacja do newsów.



Dotyczy to nie tylko preinstalowanych programów, ale też tych dostępnych w sklepie Play. Na serwery producenta wysyłane są też oczywiście wysyłane dane niezwiązane z aktywnością w sieci, w tym informacje o tym jakie aplikacje i zakładki systemowe są aktywne i w które elementy interfejsu klika użytkownik. Co gorsza jeżeli użytkownik jest zalogowany do XiaomiID, to pozyskane dane można bardzo łatwo powiązać z konkretnym kontem. Potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa jest więc spore, choć firma twierdzi inaczej sugerując, że takie praktyki są normalne.



Gabi Cirlig w swoich testach potwierdził stosowanie opisywanych praktyk w smartfonach Redmi Note 8, MI 10, Redmi K20 oraz Mi MIX 3.









