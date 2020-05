Poniedziałek 4 maja 2020 Alder Lake będzie wymagać gniazda LGA1700. LGA1200 zniknie więc już za rok

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 18:49 (2) Planowane na 2021 rok procesory Alder Lake-S dla komputerów desktop zapowiadają się niezwykle ciekawie. Nie tylko dostaniemy zupełnie nową architekturę x86 i usprawnioną litografię 10nm, ale i będziemy świadkami zupełnie nowego podejścia do budowy CPU przez Intela. Chipzilla zdecydowała się bowiem na wykorzystanie koncepcji bliźniaczej do Big.LITTLE, czyli połączenia do ośmiu wydajnych rdzeni x86 z maksymalnie ośmioma słabymi, znanymi z Atomów. Do tego dołączy kolejna generacji IGP, wsparcie dla nowych technologii, takich jak PCI-Express 5.0 i DDR5, sprzętowe mitygacje na odnalezione luki w zabezpieczeniach oraz zupełnie nowa podstawka LGA 1700.



Tak, to nie żart. Intel zdecydował, że debiutująca właśnie podstawka LGA 1200 będzie kompatybilna jedynie z układami z serii Comet Lake-S i Rocket Lake-S, a generacja 12-ta będzie wymagać nowego gniazda. Co istotne tym razem producent doda znacznie więcej pinów (1700 zamiast 1200), więc po raz pierwszy od dość dawna będziemy mieć do czynienia z wyraźną zmianą kształtu podstawki, który ulegnie wydłużeniu. Stosowane do tej pory gniazdo LGA 1155 ma wymiary 42.5 × 42.5mm, podczas gdy w przypadku LGA1700 spodziewamy się prostokąta o bokach 45×37.5mm.



To niestety oznacza, że obecnie sprzedawane układy chłodzenia nie będą kompatybilne z nowym typem złącza dla procesorów i konieczna będzie wymiana stosowanego do tej pory coolera na inny.









Niech wlutują CPU w płytę (autor: rookie | data: 4/05/20 | godz.: 18:59 )

Skoro następnej generacji nie można zastosować...



ktośpowinien Intela za takie praktyki Ukarać (autor: Mario2k | data: 4/05/20 | godz.: 19:22 )

Może U.E im zapoda milion grzywny za walenie klientów



