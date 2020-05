Wtorek 5 maja 2020 Valve kończy ze wsparciem dla SteamVR na Macach

Autor: Wedelek | źródło: Ubergizmo | 05:01 Komputery Apple z rodziny Mac nigdy nie cieszyły się zbyt dużą biblioteką gier AAA, choć i na nich można zagrać w niektóre duże tytuły z ostatnich lat. Dostępna biblioteka zawiera oczywiście nie tylko tradycyjne gry, ale i kilka pozycji VR, w które można grać za pośrednictwem SteamVR. Niestety posiadacze sprzętu Apple będą wkrótce musieli sobie poszukać innej platformy, bo Valve ogłosił zakończenie wsparcia technicznego dla systemu MacOS X. Dostępne do tej pory oprogramowanie i narzędzia będą co prawda działać nadal, ale o nowych funkcjach czy aktualizacjach posiadacze jabłuszek muszą zapomnieć.



Firma nie podaje co było oficjalnym powodem takiej a nie innej decyzji, ale można się domyślać, że chodziło przede wszystkim o wysoki koszt utrzymania wsparcia dla VR w systemie MacOS X. Aktualnie jedynie 4% aktywnych użytkowników Steama gra na Macach, a liczba posiadaczy VR to zapewne jakiś procent z nich. To się po prostu nie kalkuluje.



Dlatego też od tej chwili SteamVR będzie dostępny jedynie na Windowsie i Linuksie, a na Macach już nie.



