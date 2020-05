Wtorek 5 maja 2020 GeForce Now z obsługą DLSS 2.0 i nowymi grami

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:15 Mimo trudności Nvidia wciąż rozwija swoją usługę GeForce Now dodając do niej 21 nowych gier oraz wsparcie dla technologii DLSS 2.0. Niestety wszystkie nowe pozycje to produkcje sprzed kilku lat lub gry z gatunku Indie, więc w nich akurat funkcji DLSS nie odpalimy. Technika ta jest bowiem przeznaczona dla najbardziej wymagających pozycji, głownie tych z włączonym RayTracingiem. Działa ona na tej zasadzie, że niektóre elementy w grze są renderowane w niższej rozdzielczości, a następnie powiększane do właściwego rozmiaru. W rezultacie GPU zużywa znacznie mniej zasobów niż normalnie, a zastosowane w DLSS algorytmy oparte o SI dbają, by końcowa jakość obrazu zbytnio na tym nie ucierpiała.



Pierwszym tytułem w GeForce Now korzystającym z DLSS 2.0 będzie gra Control.



Reszta dodanych tytułów to:



• Amnesia: The Dark Descent

• Assassin’s Creed Brotherhood - Uplay

• Battle Chasers: Nightwar

• Dead Island Definitive Edition

• Drug Dealer Simulator

• Earth 2160

• Fire Pro Wrestling World

• Medieval Engineers

• Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire - Uplay

• S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

• S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

• Saints Row 2

• Sanctum 2

• SpellForce - Platinum Edition

• Steel Division: Normandy 44

• Streets of Rage 4

• The Council - Episode 1

• THE KING OF FIGHTERS XIII

• Trainz: A New Era

• YLands



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.