Wtorek 5 maja 2020 Serwery Oracle E3 otrzymały procesory Epyc 2

Autor: Wedelek | źródło: Oracle | 05:29 (1) Po latach marazmu AMD dynamicznie odbudowuje swoją pozycję na rynku serwerów co i rusz pozyskując kolejnych partnerów strategicznych. Najnowszym z nich jest firma Oracle, która ogłosiła, że w serwerach napędzających platformę Cloud Infrastructure Compute E3 wykorzysta 64-rdzeniowe i 128-wątkowe procesory Epyc 7742. Oferowane klientom instancje typu „bare matal” będą udostępniane wraz z dedykowanym oprogramowaniem od Oracle, a ich głównym przeznaczeniem jest prowadzenie obliczeń i analiz związanych z tzw. big data. W porównaniu do dotychczas sprzedawanych maszyn z serii X7 linia E3 zapewnia wydajność wyższą o 185% w obliczeniach na liczbach całkowitych i o 158% lepszą jeśli korzystamy z liczb zmiennoprzecinkowych.



Znacząco poprawiła się też przepustowość podsystemu pamięci, co najlepiej obrazuje wynik benchmarku STREAM Triad, który w przypadku serwerów E3 jest o 136% wyższy niż X7.



Szczegółowy opis zmian wraz z analizą możecie znaleźć na oficjalnym blogu firmy Oracle, do którego link znajduje się TUTAJ.









hehehe (autor: piwo1 | data: 5/05/20 | godz.: 05:56 )

co bali sie napisac ze porownuja do intela wiec napisali 2x86 procesor 26 core? zenada.



