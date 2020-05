Wtorek 5 maja 2020 Do oferty Huawei trafi pierwszy sprzęt z systemem HarmonyOS

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 19:23 Huawei od dłuższego czasu usilnie dąży do tego by uniezależnić się od zewnętrznych dostawców sprzętu i oprogramowania, a prowadzona obecnie wojna handlowa na linii USA-CHRL jeszcze bardziej przyspieszyła ten proces. Chiński gigant wzoruje się w tym przypadku na Apple i podobnie jak amerykański konkurent planuje połączenie własnego systemu operacyjnego z rozwijanymi równocześnie procesorami Kunpeng, bazującymi na architekturze ARM. Na tym tle do niedawna najgorzej prezentował się zapowiedziany w ubiegłym roku system operacyjny HarmonyOS. Ten przez ostatnie miesiące został najwidoczniej doszlifowany na tyle by mógł trafić do sprzedaży, co jak donosi anonimowe źródło ma stać się już niebawem.



Na początek Harmony OS będzie dostępny jedynie dla jednej platformy, ale to z biegiem czasu na pewno się zmieni. Specyfikacja Kunpeng Desktop Board, z którą ma być kompatybilny nowy OS wygląda następująco:



Procesor - procesor Kunpeng 920 z maksymalnie 8-rdzeniami pracującymi z częstotliwością 2,6 GHz

Złącza dla dysków - 6xSATA 3.0 + 2xM.2 SSD

RAM - cztery gniazda dla pamięci DDR4-2400 UDIMM, maksymalna pojemność 64 GB

PCIe - 1xPCIe 3.0 x16, 1xPCIe 3.0 x4 i 1xPCIe 3.0 x1

Interfejsy sieciowe - 2xLOM NIC, obsługa portów sieciowych Gigabit Ethernet lub portów optycznych

USB - 4xUSB 3.0 i 4x USB 2.0









