Środa 6 maja 2020 Nvidia przejmuje firmę Cumulus Network

Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:01 Po przejęciu Mellanoxa Nvidia zdecydowała się nabyć jego bliskiego partnera, firmę Cumulus Networks. Zajmuje się ona produkcją oprogramowania dla sprzętu sieciowego, ze szczególnym uwzględnieniem bazujących na Linuksie systemów operacyjnych dla Switchy, takich jak Cumulus Linux , DENT oraz Onyx. Z biznesowego punktu widzenia jest to niezwykle trafny zakup, zwłaszcza, że będący obecnie we władaniu Nvidii Mellanox korzysta z licznych patentów Cumulusa, oraz z jego oprogramowania na czele z OSem i rozbudowanymi narzędziami analitycznymi. Niestety jak to zwykle bywa w takich przypadkach cena pozostaje tajemnicą.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.