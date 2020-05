Środa 6 maja 2020 AMD po cichu wprowadza do sprzedaży Radeona RX 5600XT z RAMem 14Gb/s

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:15 AMD po cichu dodało do swojej oferty Radeona RX 5600 XT z 6GB pamięci RAM typu GDDR6 o przepustowości 14Gb/s. Karta ta będzie puki co współistnieć obok modeli z wolniejszym RAMem (12Gb/s), ale docelowo ma ją wyprzeć z rynku. Nie powinno być też żadnych problemów z jej dostępnością, bo na start swoje własne wersje nowego Radeona przygotowali wszyscy czołowi producenci, czego owocem jest aż 19 różnych modeli do wyboru. Co ciekawe jeśli chodzi o użytkowników kart z pamięciami o prędkości 12Gb/s, to Ci mogą spróbować za darmo przyspieszyć swoje Radeony. Jak przyznaje samo AMD większość z nich powinna działać poprawnie z BIOSami dedykowanymi debiutującym obecnie modelom, przy czym w razie porażki niestety pechowy użytkownik będzie musiał sobie radzić sam.



Od strony technicznej mamy do czynienia z tym samym GPU na bazie architektury RDNA, który trafił do modelu RX 5700, a to oznacza 2304 procesory strumieniowe, 144 jednostki teksturujące oraz 64 rasteryzujące. Te zostały podzielone na 36 bloków CU i oferują wydajność na poziomie 7,19 TFLOPs, pracując przy tym z zegarem 1375MHz (do 1560MHz z TURBO).



Pełną listę modeli Radeona RX 5600 XT z szybką pamięcią GDDR6 14Gb/s znajdziecie TUTAJ.







