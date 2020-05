Środa 6 maja 2020 Tiger Lake i Lakefield zadebiutują pod koniec roku

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:44 Kilka godzin temu wyciekł wewnętrzny harmonogram premier komputerów przenośnych Lenovo na najbliższe miesiące. To co w nim najciekawsze to obecność dwóch niewydanych do tej pory mobilnych procesorów Intela, czyli Tiger Lake i Lakefielda - oba mają zadebiutować na przełomie września i października bieżącego roku. Tiger Lake to rodzina układów przeznaczonych dla laptopów ze średniej półki cenowej o stosunkowo wysokiej wydajności. Bazują one na rdzeniach x86 Willow Cove, które będą wytwarzane w usprawnionej litografii 10nm. Dużo ciekawiej na tym tle wyglądają przeznaczone dla energooszczędnych laptopów procesory Lakefield, które mają być pierwszymi układami Intela korzystającymi z technologii Foveros.



Pod tą nazwą kryje się metoda budowania warstwowych układów scalonych w których poszczególne elementy nie tylko będą układane obok siebie, jak ma to miejsce obecnie, ale i jeden na drugim – podobnie jak w przypadku pamięci HBM2.

Lakefieldy są też ciekawe z innego powodu. Otóż to właśnie w tych chipach Intel po raz pierwszy zastosuje swoją implementację technologii big.LITTLE, łącząc na jednej płytce krzemowej cztery słabe rdzenie Tremont z pojedynczym Sunny Cove.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.