Środa 6 maja 2020 Ruszyła przedsprzedaż płyt głównych z LGA 1200. Jest drogo

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 18:30 (1) Największe sklepy ze sprzętem elektronicznym rozpoczęły już przedsprzedaż płyt głównych z chipsetem Z490 oraz gniazdem LGA1200, rozwiewając tym samym wszystkie wątpliwości dotyczące ich ceny, jakie pojawiły się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Niestety tanio nie jest i w sumie za płyty dedykowane serii Core iX 10-tej generacji trzeba zapłacić o 20-25% więcej niż za analogiczne produkty przeznaczone dla procesorów Coffee Lake (9-ta generacja). W sklepie Newegg za najtańszy model, czyli MSI Tomahawk, trzeba zapłacić $149, a większość płyt oscyluje w okolicach $160-$250. Są też oczywiście droższe modele, takie jak ROG Maximus XII Hero, Gigabyte AORUS Master, czy MSI MPG ACE, kosztujące około $380-$420.



Żeby było jasne, na nich cennik się nie kończy, bo najdroższymi płytami dla Comet Lake są ASRock AQUA wyceniony na $1099, oraz Gigabyte AORUS Xtreme Waterforce kosztujący bagatela $1299. Jeśli chodzi o ich dostępność, to na stronie sklepu czytamy, że wszystkie zamówione w tej chwili płyty główne trafią do nabywców 20 maja bieżącego roku.







