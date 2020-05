Środa 6 maja 2020 Premiera Surface Book 3, Go 2 i nowych słuchawek od Microsoftu

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 18:34 Microsoft oficjalnie wprowadził do oferty dwa nowe laptopy konwertowalne z serii Surface Book 3, tablet z doczepianą klawiaturą Surface Go 2, oraz kilka akcesoriów. Specyfikację komputerów PC z Windowsem zamieściliśmy w zbiorczych tabelach wklejonych poniżej i myślę, że nie ma sensu jej tu powtarzać. Dodam tylko, że cena Go 2 będzie wynosić $399 za wersję bez LTE, a 13-calowy i 15-calowy Surface Book 3 będą kosztować od $1599 wzwyż. Jak już wspomniałem będzie można dokupić do nich kilka nowych akcesoriów, na czele z dwoma słuchawkami bezprzewodowymi: nausznymi Surface Headphones 2 w cenie $249 za sztukę oraz wycenionymi na $199 Surface Earbuds, które będą stanowić konkurencję między innymi dla AirPods od Apple.



Kolejnym akcesorium jest Surface Dock 2, czyli HUB USB pozwalający podłączyć do jednego portu w laptopie wyjście wideo w postaci D-Sub lub HDMI, złącze Ethernet, a także dwa urządzenia z USB – jedno typu A, drugie typu C. Za opisywane akcesorium Microsoft życzy sobie $259.



A teraz przejdźmy do specyfikacji Surface Booków i modelu Go 2:













