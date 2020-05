Czwartek 7 maja 2020 OMG!, czyli najnowsza obudowa od Xigmateka

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:01 Xigmatek zaprezentował światu swoją nową obudowę komputerową typu tower o wszystko mówiącej nazwie OMG! Wyróżnia ją czarno-czerwony front z napisem Omg! właśnie, który nadaje jej nietuzinkowego charakteru i zwraca uwagę już z daleka. Mimo krzykliwego frontu obudowa ma raczej klasyczną formę i z pewnością przypadnie do gustu osobom nieprzepadającym za „świecidełkami”. Wykonano ją niemal w całości ze stali SECC grubej na 0,5mm, która wraz z tzw. oknem z hartowanego szkła tworzy bryłę o wymiarach 366 mm x 210 mm x 395 mm. W jej środku zmieszczą się płyty główne w formacie Micro-ATX, karty graficzne o długości do 32cm oraz układy chłodzenia CPU wysokie na 17cm.



Wzorem konkurencji zasilacz powędrował do tzw. piwnicy, czyli odseparowanej komory, w której zmieszczą się również dwa dyski 3.5-cala lub 2.5-cala. W kwestii chłodzenia na froncie można umieścić dwa 120/140mm wentylatory, na górnej ściance zamontujemy kolejne dwa o średnicy 120mm, a ostatni, również 120mm zmieści się z tyłu. Panel I/O to standardowa konfiguracja dwóch portów audio i trzech USB typu A, z czego jeden to USB 3.1.



Cen niestety nie podano.









