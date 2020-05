Czwartek 7 maja 2020 Nvidia znów stawia na TSMC, ale Samsungowi też nie mówi nie

Autor: Wedelek | źródło: Tech Spot | 05:15 Nvidia to obecnie jeden z największych klientów TSMC i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach nic się w tej kwestii nie zmieni. Jak donoszą nieoficjalne źródła zieloni złożyli niedawno duże zamówienie na produkcję 7nm GPU Ampere, których oficjalna prezentacja powinna odbyć się w przyszłym tygodniu. Opisywane układy mają w całości być wytwarzane w fabrykach tajwańskiego koncernu, który od lat współpracuje na tym polu nie tylko z Nvidią, ale i z jej konkurentem, czyli AMD. Bardzo podobnie łańcuch dostaw będzie wyglądać w przypadku GPU Hopper, które maja zastąpić Ampere.



W tym przypadku Nvidia będzie korzystać przede wszystkim z litografii 5nm EUV od TSMC, ale w przeciwieństwie do Ampere dotyczy jedynie najwydajniejszych chipów. Te dedykowane kartom z niskiej półki cenowej mają być produkowane u Samsunga.



Więcej informacji na temat Ampere usłyszymy 14 maja podczas konferencji GTC (Graphics Technology Conference), która będzie w całości transmitowana na kanale Nvidii.



