Core i9-10900K podkręcony do 5,4GHz, 14nm trzyma się mocno

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:29 Mimo upływających lat usprawniona po raz kolejny litografia 14nm wciąż świetnie nadaje się do konstruowania procesorów pracujących z bardzo wysokimi zegarami. Udowodnił to znany overclocker o pseudonimie OldSKol, któremu udało się podkręcić wszystkie rdzenie w Core i9-10900K do 5,4GHz i to z wykorzystaniem standardowego układu chłodzenia cieczą. Zazwyczaj podczas takich testów stosuje się znacznie wydajniejsze LN2 (ciekły azot). Oczywiście w takich warunkach 10-rdzeniowy i 20-wątkowy Comet Lake-S pobierał ogromne wprost ilości energii, a i napięcie do niskich nie należało – ustawiono je na 1,35V.



Wydajność tak podkręconego egzemplarza przetestowano w programie Cinebench R15, w którym uzyskał on wynik 3002pkt, a więc wciąż zauważalnie niższy niż w przypadku Ryzena 9 3900X, który w z zegarami bazowymi zdobywa około 3200-3300pkt. Produkt AMD zwycięża w tym przypadku dzięki znacznie większej ilości rdzeni, których ma w sumie szesnaście, ale i tak Core i9-10900K udało się bardzo dużo nadrobić.



Szkoda tylko, że tak naprawdę w niczym to opisywanemu CPU nie pomaga jeśli chodzi o jego opłacalność.









