Laptop z dotykowym ekranem - dlaczego warto go kupić?

Laptop z dotykowym ekranem jest niezwykle funkcjonalny, dlatego może być wybierany zarówno do pracy, jak i nauki. Podpowiadamy, na jakie parametry należy zwrócić szczególną uwagę, a także jakie laptopy są obecnie najlepsze.











Dla kogo jest laptop z dotykowym ekranem?



Laptopy to zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj komputerów dostępnych na rynku. Dobry czas pracy na baterii, a także niezłe wyposażenie umożliwiają bardzo komfortową pracę poza domem lub biurem. Laptop z dotykowym ekranem zyskuje coraz większe grono zwolenników, ponieważ oferuje wygodną obsługę. Praca w trybie tabletu jest w wielu sytuacjach wygodniejsza i bardziej efektywna.



Laptopy z dotykowymi ekranami są dedykowane zarówno do zastosowań domowych, jak i biurowych. W sklepach bez problemu znajdziesz budżetowe modele, a także nieco bardziej zaawansowane, których moc obliczeniowa umożliwia wydajną pracę w rozmaitych programach.







Jaki laptop z dotykowym ekranem?



Jednym z najważniejszych elementów każdego laptopa z dotykowym ekranem jest zastosowany ekran. W pierwszej kolejności musisz określić, jaka wielkość będzie dla ciebie najlepsza. Laptopy w rozmiarze około 14 cali gwarantują komfortową pracę przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów. Komputery z 15,6-calowym ekranem mają większą przestrzeń roboczą, dlatego korzystanie z nich jest nieco wygodniejsze.



Rozdzielczość wyświetlacza ma bezpośredni wpływ na jakość, co jest szczególnie ważne podczas oglądania filmów czy korzystania z programów do obróbki zdjęć lub filmów. Najlepiej zdecydować się na dotykowy ekran Full HD. Zagęszczenie pikseli jest bardzo wysokie, dlatego będziesz mógł dostrzec każdy szczegół bez najmniejszego problemu.









W laptopach z dotykowym ekranem stosuje się zazwyczaj czterordzeniowe procesory Intel Core. Najlepszy stosunek jakości do ceny oferują jednostki Intel Core i5. Dla nieco bardziej wymagających użytkowników polecamy wybór procesora Intel Core i7. Pamięć RAM ma również wpływ na wydajność urządzenia, dlatego dobrym pomysłem jest zakup urządzenia przynajmniej z 8 GB pamięcią RAM. Jeśli planujesz pracę w wymagających programach, wówczas wybierz laptopa z 16 GB pamięcią RAM.



Laptop z dotykowym ekranem powinien pracować długo na baterii, dlatego ten parametr jest niezwykle istotny. Najlepsze modele są w stanie wytrzymać na jednym cyklu ładowania nawet 13 godzin. Pojemność ogniwa powinna wynosić około 5000 mAh.



Za wysoką wydajność odpowiada również dysk SSD. Brak mechanicznych elementów sprawia, że nie jest on podatny na uszkodzenia, a tym samym trudniej o utratę danych. Wysokie transfery danych wpływają na szybsze przesyłanie plików, ale również na błyskawiczne uruchamianie systemów. Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych jest bardzo ważna dla użytkowników, dlatego dobry laptop z dotykowym ekranem powinien mieć złącza USB, a także USB typu C.

Ważne parametry laptopów z dotykowym ekranem:



‒ rozmiar ekranu,

‒ rozdzielczość ekranu,

‒ procesor,

‒ pamięć RAM,

‒ bateria,

‒ dysk,

‒ dostępność złączy USB, USB-C.







Polecane laptopy z dotykowym ekranem



Microsoft Surface Pro 6



To jeden z najlepszych laptopów z dotykowym ekranem na rynku. Niezwykle lekkie urządzenie ma wyświetlacz PixelSense o przekątnej 12,3 cala. Wysoka rozdzielczość 2736 × 1824 px zapewnia doskonały obraz. Urządzenie może pracować zarówno w trybie laptopa, jak i tabletu. Po skończonej pracy można komfortowo obejrzeć film czy przejrzeć strony internetowe.



Wysoką wydajność zapewnia procesor Intel Core i5 z 8 GB pamięcią RAM. Laptop otrzymał również dysk SSD o pojemności 128 GB i baterię, która może pracować nawet 13,5 godziny na jednym ładowaniu!



Specyfikacja:



‒ ekran: 12,3 cala,

‒ rozdzielczość: 2736 × 1824 px,

‒ procesor: Intel Core i5,

‒ pamięć RAM: 8 GB,

‒ dysk: 128 GB SSD,

‒ bateria: do 13,5 godzin,

‒ karta graficzna: Intel UHD Graphics 620.



Asus ZenBook Flip UX362FA



Nowoczesny wygląd i świetne podzespoły sprawiają, że ten laptop znakomicie sprawdzi się w codziennej pracy biurowej. Ekran NanoEdge o przekątnej 13 cali pokrywa aż 90% przedniego panelu. To sprawia, że jego ramki są minimalne. Specjalny zawias ErgoLift umożliwia obrót pod kątem 360 stopni. Dodatkowo producent wprowadził obsługę za pomocą rysika, co znacznie ułatwia pracę. Laptop w podstawowej wersji pracuje na procesorze Intel Core i3 z 8GB pamięcią RAM. Dysk SSD ma pojemność 512 GB, natomiast bateria zapewni cały dzień pracy.



Specyfikacja:



‒ ekran: 13,3 cala,

‒ rozdzielczość: 1920 × 1080 px,

‒ procesor: Intel Core i3,

‒ pamięć RAM: 8 GB,

‒ dysk: 512 GB,

‒ karta graficzna: Intel UHD Graphics.



Lenovo Yoga 920-13IKB



Topowy laptop ma podzespoły, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Ekran o przekątnej 13,9 cala został umieszczony w smukłej obudowie. Procesor Intel Core i7 współpracuje z 16 GB pamięcią RAM, a dzięki technologii Turbo Boost 2.0 jest w stanie osiągać bardzo wysoką moc obliczeniową. Głośniki z dźwiękiem przestrzennym z pewnością przydadzą się do oglądania filmów w wolnych chwilach.



Specyfikacja:



‒ ekran: 13,9 cala,

‒ rozdzielczość:1920 × 1080 px,

‒ procesor: Intel Core i7,

‒ pamięć RAM: 16 GB,

‒ dysk: 512 GB,

‒ bateria: litowo-jonowa,

‒ karta graficzna: Intel UHD Graphics 620.



Najlepsze laptopy z dotykowym ekranem



Szczegółowe informacje na temat poszczególnych modeli laptopów z dotykowym ekranem, a także ich porównania znajdziesz na Ceneo.pl. Wiele sklepów oferuje produkty w bardzo atrakcyjnych cenach, dlatego nie zwlekaj i już teraz znajdź swój wymarzony komputer z dotykowym ekranem!



Autor: Bartłomiej Mazurek



