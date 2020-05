Czwartek 7 maja 2020 AMD wprowadza do sprzedaży Ryzeny Pro 4000

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 18:36 AMD wprowadziło do sprzedaży nowe Ryzeny Pro serii 4000 stanowiące połączenie rdzeni x86 Zen 2 z IGP na bazie architektury Vega. W sumie do sprzedaży trafią trzy modele o TDP 15W, z których najmocniejszy Ryzen 7 Pro 4750U zaoferuje 8 rdzeni, 16 wątków, 12MB pamięci podręcznej (L2+L3) oraz IGP z 7 blokami CU. Ze względu na niskie TDP zegar bazowy to zaledwie 1,7GHz, przy czym algorytm odpowiedzialny za system TURBO będzie mógł zwiększyć go przez chwilę do nawet 4,1GHz. W porównaniu do zwykłych Ryzenów wersja Pro zaoferuje lepsze zabezpieczenia, na czele z zaawansowanym systemem szyfrowania pamięci i wbudowanym koprocesorem zabezpieczającym na bazie architektury ARM.



Specyfikacja nowej rodziny Ryzenów Pro wygląda następująco:







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.