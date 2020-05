Czwartek 7 maja 2020 B550 już oficjalnie, tylko niektóre chipsety z oficjalnym wsparciem dla Zen 3

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 18:38 (1) Dziś odbyła się oficjalna premiera chipsetu B550 dedykowanego niektórym procesorom z rdzeniami Zen 2 i niewydanym jeszcze układom z Zen 3. W sumie na chwilę obecną nowy chipset wspiera jedynie Ryzeny z rodziny „Matisse”, zupełnie ignorując istnienie APU „Picasso”, oraz starszych Ryzenów serii 2000 i 1000 o kodowych nazwach Pinnacle Ridge," "Raven Ridge," oraz "Summit Ridge". Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że oficjalnie Ryzeny 4000 będą kompatybilne jedynie z płytami wyposażonymi w chipy X470, X570 i B550 właśnie. BIOSy dla pozostałych układów nie otrzymają odpowiedniego kodu, no chyba, że zadba o to producent płyty głównej.



Oficjalna informacja jest taka, że brak wsparcia dla wszystkich CPU dla podstawki AM4 jest związany ze zbyt małą ilością ROMu i AMD nie będzie w tym aspekcie wydawać żadnych odgórnych zakazów. Warto przy tym zaznaczyć, że już raz mieliśmy do czynienia z podobnym zdarzeniem i producenci płyt głównych w większości stanęli na wysokości zadania. Pozostaje więc mieć nadzieję, że i tym razem tak będzie.



Chipset B550 ma identyczne TDP co jego poprzednik, czyli 5-7W, ale to nie oznacza, że mamy do czynienia z tym samym układem. Wręcz przeciwnie. Po pierwsze użytkownik dostaje szybszy kontroler pamięci USB 3.2 Gen 2, a do tego mikroukład odpowiedzialny za obsługę PCI-Express wspiera nowszy standard 4.0, choć tylko częściowo. Konkretnie, z szybszego interfejsu skorzystają nośniki M.2 i karty graficzne, natomiast pozostałe linie ogólnego zastosowania i połączenie z CPU nadal skorzystają z PCI-Express 3.0.



W sumie nowy chipset oddaje w ręce użytkownika dodatkowych 8 linii PCI-E, 6 portów SATA III, dwa USB 3.2 Gen 2 (10Gb/s), oraz sześć USB 2.0. Resztę zapewnia procesor. Wzorem poprzednich układów od AMD również B550 zapewnia możliwość OC procesorów.









