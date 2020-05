Piątek 8 maja 2020 Rewelacyjne wyniki finansowe Nintendo, popularność Switcha stale rośnie

Autor: Wedelek | źródło: Hexus | 05:16 Nintendo podało do publicznej wiadomości wynik finansowy uzyskany w roku fiskalnym 2020 (zakończony 31 marca), chwaląc się przy tym olbrzymim wzrostem sprzedaży zarówno sprzętu jak i oprogramowania. W sukcesie wielkiemu N nie przeszkodziła nawet pandemia koronawirusa, która w lutym i marcu przyczyniła się do spadku dostaw części sprzętu, w tym JoyConów. Mimo problemów logistycznych firmie udało się wypracować zysk w wysokości 2,4-miliarda dolarów, co w ujęciu rocznym stanowi wzrost o aż 33%. Za tym sukcesem stoi oczywiście konsola Switch, która rozeszła się w badanym roku w nakładzie 21,03 miliona sztuk – wzrost w ujęciu rocznym o 24%.



Bardzo dobrze wyglądała też sprzedaż gier, która zamknęła się liczbą 168,72 miliona kopii - wzrost o 42,3%. Ponadto najczęściej sprzedającymi się tytułami były wyprodukowane na zlecenie Nintendo Pokémon Sword i Pokémon Shield, które rozeszły się w nakładzie 17,37 miliona sztuk. Równie dobrze sprzedała się też tworzona przez Japończyków Animal Crossing: New Horizons, którą kupiło już 11.77 miliona osób.



Dzięki temu Nintendo Switch z liczbą ponad 55 milionów sprzedanych sztuk wskoczył na trzecie miejsce na liście najbardziej popularnych konsol stacjonarnych tego producenta, plasując się tuż za bardzo popularnym NESem.



Plotki głoszą, że już niebawem do sprzedaży trafi jeszcze jeden wariant tego urządzenia z dopiskiem Pro, a część źródeł twierdzi nawet, że otrzyma on układ SoC od Samsunga z GPU Radeon. O ile ta pierwsza wiadomość jest raczej wiarygodna, tak w drugim przypadku zmiana układu SoC na produkowany przez zupełnie innego producenta jest bardzo mało prawdopodobna. Zwłaszcza, że chip zaprojektowany przez Samunga z udziałem AMD najprawdopodobniej jest jeszcze niegotowy na rynkowy debiut.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.