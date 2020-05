Piątek 8 maja 2020 Death Coming kolejną darmówką od Epica

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:31 Epic Games po raz kolejny uraczył nas darmową grą, którą przez najbliższy tydzień można przypisać do swojego konta. Tym razem jest to gra logiczna Death Coming w której wcielamy się w tytułowego Żniwiarza, którego zadaniem jest pozyskać jak najwięcej dusz do kolekcji. Zadaniem gracza będzie oczywiście powodowanie wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a im więcej osób zabijemy, tym lepiej. Aby nie było zbyt łatwo gra wprowadza też kilka utrudnień, w tym tzw. agentów jasności, którzy za wszelką cenę będą się starali pokrzyżować szyki Śmierci. Tradycyjnie już aby pobrać opisywany tytuł należy odwiedzić TĘ stronę.



Gra będzie dostępna do 14 maja, a później zastąpi ja inny tytuł. Na razie nie wiadomo jaki, bo Epic zmienił swoją politykę i teraz informuje jedynie, że kolejna gra będzie poświęcona zagadkom.









