Piątek 8 maja 2020 Steam i Humble Bundle też rozdają darmowe gry

Autor: Wedelek | źródło: Humble Bundle/Steam | 17:50 Od jakiegoś czasu gracze są wprost rozpieszczani przez dystrybutorów, którzy co i rusz rozdają na prawo i lewo darmowe kopie gier. Zazwyczaj są to co prawda małe produkcje lub hity sprzed lat, ale to nie oznacza, że nie warto w nie zagrać. Na tym polu przoduje Epic, który jak wiecie co tydzień daje nam coś za darmo – obecnie jest to Death Coming, ale firma ta nie jest w swym dziele odosobniona. Przez najbliższe dwa dni będziecie też mogli pobrać z Humble Bundle grę Ashes of the Singularity: Escalation, a przez 23 dni możecie dopisać do swojego konta również Influenta.



Swoje darmówki przygotował też Steam oddając w ręce graczy Showdown Bandit oraz odświeżonego Pac Mana.



Poniżej znajdziecie listę stron które należy odwiedzić aby zgarnąć wymienione wyżej pozycje:





Ashes of the Singularity: Escalation



Influent



Showdown Bandit



Pac Man





