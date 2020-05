Piątek 8 maja 2020 Mediatek dodaje do oferty chip Dimensity 1000

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 17:56 Mediatek dodał do swojego portfolio nowy układ SoC dedykowany wydajnym smartfonom. Model Dimensity 1000+ jest wytwarzany w litografii N7 (7nm) i składa się z czterech Cortexów A77, czterech A55, IGP Mali-G77MP9 oraz zintegrowanych modułów Bluetooth 5.1, 5G i WiFi 6. Zupełnie nowy jest też wspomagający uczenie maszynowe układ NPU oraz ISP obsługujący teraz aparaty o rozdzielczości do 80MP. Oprócz tego pojawiła się też obsługa do 16GB pamięci RAM i 144Hz wyświetlaczy, a także odświeżona technologia MiraVision. Ogólnie rodzina Dimensity wypada bardzo korzystnie na tle konkurencji i wygląda na to, że mamy do czynienia z bardzo wydajnym układem SoC, który oferuje wysoką efektywność energetyczną.



Szczególnie korzystnie wypada na tym tle okrojona wersja Dimensity, zakończona literką L.



Szczegółową specyfikację wersji + znajdziecie poniżej:







