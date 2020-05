Piątek 8 maja 2020 Nowe wyniki wydajności 8-rdzeniowego APU Renoir

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 17:58 TUM_APISAK odnalazł w bazie danych User Benchmark wpis należący do próbki inżynieryjnej układu APU Renoir z rodziny Ryzen 4000. Przypominam, że mimo mylącej nazwy tego typu chipy stanowią połączenie rdzeni x86 Zen 2 i usprawnionej Vegi, z tym, że zaprojektowanych w układzie monolitycznym. Teoretycznie może to wpłynąć pozytywnie na ich wydajność względem klasycznych Ryzenów o budowie modułowej. Opisywana próbka inżynieryjna miała oznaczenie 100-000000149-40_40/30_Y i była wyposażona w osiem rdzeni Zen 2 z szesnastoma wątkami oraz IGP z ośmioma blokami CU, czyli 512 SP. Zegar bazowy tego modelu wynosił 3GHz, a Turbo ustawiono na 4GHz.



To oczywiście nie oznacza, że tak będzie wyglądać ostateczna specyfikacja tego chipu - ostateczne zegary będą zapewne wyższe. Inny z użytkownika Twittera, kryjący się pod Nickiem _rogame również odnalazł wpis dotyczący tego samego APU, a także zapis przypisany do jeszcze jednego chipu, tym razem taktowanego zegarem 3.5GHz. Możliwe, że oba modele to tak naprawdę ten sam APU, tylko z innej seii.



W każdym bądź razie bohater niniejszego newsa w testach jednordzeniowych osiągnął wynik 130pkt, w dwurdzeniowych 264pkt, w czterordzeniowych było to 524 pkt, w 8-rdzeniowym 1087pkt, a w 64-rdzeniowym 1087pkt. Należy przy tym wspomnieć, że w teście wykorzystano pamięć RAM typu DDR4-2133MHz.



Premiera APU Renoir jest spodziewana w czerwcu bieżącego roku.









