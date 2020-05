Piątek 8 maja 2020 MSI zbadało potencjał OC układów Comet Lake-S

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:59 Specyfikacja procesorów Intela serii 10-tej jest nam znana, ale co z ich potencjałem OC? Na to pytanie udzieliła nam odpowiedzi firma MSI, która zbadała ten temat w sposób empiryczny. Jej pracownicy przetestowali pewną ilość losowo dobranych modeli Core i5-10600, Core i7-10700 oraz Core i9-10900 w wersji K i F, a następnie zaprezentowali uzyskane wyniki w postaci wykresów. Na początek procesory przypisano do trzech kategorii: A – duży potencjał OC, B – niewiele więcej niż podaje specyfikacja oraz C – bardzo słaba jakość chipów w kwestii OC. Tu dochodzimy do ciekawych konkluzji, bo o ile w przypadku modelu i9 ilość CPU z poszczególnych klas była mniej więcej podobna, tak z i5 i i7 było zupełnie inaczej.



Zaledwie 2% Core i5-10600 i 5% Core i7-10700 oferowało wysoki potencjał OC. Odpowiednio 52% i 58% zbadanych CPU załapało się do kategorii B, a pozostałe (około 30%) wylądowały w kategorii C.



MSI podzieliło się też z nami wykresem prezentującym zależność napięcia i mnożnika (wykres liniowy) oraz zużycia energii i mnożnika (wykres słupkowy). Jak zapewne zauważyliście twórca pomylił się opisując legendę. Właściwy opis to: niebieski: Core i5-10600, czerwony: Core i7-10700 oraz zielony: Core i9-10900.



Na koniec MSI zaserwowało nam tabelkę, w której widzimy parametry pracy sekcji zasilania płyt Z490 ACE i Z490 Gaming Edge w momencie testu obciążeniowego Core i9-10900K w programie Cinebench R20.









