Poniedziałek 11 maja 2020 ASUS zapowiada płyty główne z chipsetem AMD A520

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:24 Wkrótce w sprzedaży pojawią się płyty główne z chipsetem AMD B550. Będą one tańsze i bardziej energooszczędne od dotychczasowych modeli z chipsetem X570, a przy tym podobnie do nich zaoferują obsługę PCI-Express 4.0. Wygląda na to, że AMD przygotuje jeszcze jeden model chipsetu, tym razem dedykowany dla budżetowych płyt głównych. Będzie to A520, który powinien zastąpić bardzo wysłużony już chipset A320. Informacje o planowanej premierze płyt z chipsetem A520 zdradził ASUS, który zamieścił na swoich stronach nazwy płyt głównych: PRIME A520M-A; PRIME A520M-E; PRIME A520M-K; TUF GAMING A520M-A; and TUF GAMING A520M-PLUS.



Na ten moment brak jest konkretnych informacji, czym A520 będzie różnił się od B550.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.