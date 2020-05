Poniedziałek 11 maja 2020 Spadek popularności Windows 10 w marcu i kwietniu

Autor: Zbyszek | źródło: Forbes | 05:31 Jak informują analitycy z NetMarketShare, w marcu i kwietniu nastąpił spadek popularności systemu Windows 10. Jest to prawdopodobnie efekt epidemi, poprzez którą część pracowników pozostała w domach, a niektóre komputery firmowe przestały być używana. W lutym 57,37 procent komputerów łączących się z globalną siecią posiadało system Windows 10. Następnie w marcu wskaźnik ten spadł do 57,34 procent, a w kwietniu do 56,08 procent. W tym samym wzrósł udział Windowsa 7 - z 25,22 procent w lutym do 26,23 procent w marcu i do 25,59 procent w kwietniu.



Jednocześnie spośród komputerów łączących się z internetem, odsetek PC z Linux Ubuntu wzrósł z 0,27 procent w lutym do 1,89 procent w kwietniu, a ogólny udział Linuxa wzrósł z 1,36 do 2,87 procent. Nieznacznie zyskał też MacOS, notując w kwietniu udział wynoszący 4,15 procent.



Szczegółowe dane można sprawdzić tutaj



Zdaniem NetMarketShare wyniki wskazują na to, że właśnie urządzenia firmowe i korporacyjne w największej części posiadają zainstalowany system Windows 10. Natomiast na komputerach prywatnych odsetek instalacji Windows 10 jest mniejszy, i na nich częściej występuje starsza wersja Windowsa lub system Linux.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.