Poniedziałek 11 maja 2020 Ryzen 3 3100 podkręcony do 5,92 GHz

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 05:15 Najnowszy budżetowy procesor Ryzen 3 3100 dostał się w ręce profesjonalnych overclokerów, którym udało się podkręcić go do częstotliwosci 5923 MHz. Oczywiście do uzyskania tego taktowania użyto niestandardowe metody, takie jak chłodzenie procesora jak chłodzenie ciekłym azotem, które schłodziło CPU do prawie -200 stopni C. Rezultat uzyskano przy napięciu zasilania 1,45V, na płycie głównej MSI MAG X570 Tomahawk. Procesor przeszedł pozytywnie walidację w CPU-Z. Jest to obecnie drugi najwyższy rezultat podkręcania procesora z architekturą ZEN 2.



Obecny rekord należy do modelu Ryzen 9 3950X i wynosi 6041 MHz.







