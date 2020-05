Poniedziałek 11 maja 2020 Ryzen 7 4700G to flagowy desktopowy APU Renoir

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:51 (1) Poza nowymi chipsetami B550 i A520, firma AMD przygotowuje także nowe procesory ze zintegrowaną grafiką, przeznaczone dla komputerów stacjonarnych. Będą to 7nm chipy oparte o architekturę ZEN 2 i rdzeń krzemowy Renior, znany już z mobilnych Ryzenów serii 4000. W sieci właśnie pojawiły się informacje na temat próbki inżynierskiej procesora Ryzen 7 4700G z podstawką AM4. Chip posiada 8 rdzeni z obsługą 16 wątków, 8 MB pamięci podręcznej L3 oraz zintegrowany układ graficzny Radeon Vega 8 o taktowaniu 1750 MHz.



Taktowanie CPU wynosi 3,0 GHz bazowo i do 4,0 GHz z Turbo, ale należy uwzględnić że jest to wersja przedprodukcyjna, i taktowanie wersji sklepowej powinno być wyższe.



Procesor został zamontowany na ASRock B550 Taichi wraz z kartą graficzną Radeon RX 5700 XT i przetestowany w ashes of the singularity, uzyskując średnio 92,9 klatki w tybie normal.







K O M E N T A R Z E

To jeszcze nie to na co człowiek czekał bo bez RT nawet wbudowanych do iGPU (autor: Mario1978 | data: 11/05/20 | godz.: 17:35 )

nie ma co na razie zmieniać starego 3400G.Jak ktoś nie potrzebował nic więcej to przejście na ten model 4700G wiele nie zmieni.

Panie Zbyszku , proszę zmienić jedną literkę z "U" na "G" nie tylko dlatego , że ta druga lepiej się kojarzy:).



