Poniedziałek 11 maja 2020 Nvidia nie doceniała 7nm procesu litograficznego od TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 17:33 Serwis DigiTimes dotarł do ciekawego raportu pochodzącego od Chiakokhua, znanego również jako emerytowanego inżyniera z branży półprzewodnikowej. Według informacji, Nvidia początkowo nie doceniała 7nm procesu litograficznego od TSMC. Efektem tego było podjęcie rozmów z Samsungiem, które ostatecznie doprowadziły do zawarcia w czerwcu ubiegłego roku umowy z koreańskim gigantem na produkcję przyszłej generacji GPU Ampere w jego procesie 7nm z EUV. Po niecałym miesiącu, kiedy zadebiutowały procesory AMD Ryzen 3000 i karty Radeon z GPU Navi, Nvidia miała być pod wrażeniem tego, jaki wzrost efektywności udało się uzyskać AMD dzięki 7nm procesowi od TSMC.



W tym momencie kierownictwo Nvidia miało zdecydować o zmianie planów, i zmienić producenta GPU Ampere z Samsunga na TSMC. Niestety, moce produkcyjne w 7nm procesie litograficznym zostały już zajęte m.in przez Apple i AMD, dlatego zdecydowano się na przeskoczenie tej litografii i zarezerwowanie mocy produkcyjnych w nowszym procesie 7nm+ z EUV (N7+). Jednocześnie, aby nie zrywać umowy z Samsungiem, część GPU nowej generacji będzie produkowana również w jego zakładach, ale będą to raczej chipy do mniej wydajnych kart graficznych, niż najbardziej rozbudowane GPU do flagowych modeli.



Efektem zamieszania może być kilkumiesięczne opóźnienie debiutu kart GeForce z serii Ampere - według informacji z ubiegłego roku, miały one pojawić się na początku 2020 roku.







